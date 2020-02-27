لجنة الاستئناف تلغي قرار توقيف الحكم التيازي

ألغت لجنة الاستئناف التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قرار اللجنة المركزية للتحكيم القاضي بوضع حد نهائي لخدمات الحكم هشام التيازي على مستوى الممارسة التحكيمية.

وذكر بلاغ للجنة الاستئناف، نشر على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الخميس، أنه تقرر “إرجاع الملف الى نفس اللجنة من أجل البث فيه من جديد وفق مدونة التأديب والقانون الأساسي للحكم والتحكيم وسلم الاجراءات الادارية والتأديبية للمتداخلين الرسميين في قطاع التحكيم، مع جعل الصائر الخاص بالملف على ذمة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم”.

وكانت اللجنة المركزية للتحكيم قد اتخذت قرار الايقاف مدى الحياة في حق الحكم هشام التيازي وذلك بعد أن قاد المباراة التي جمعت فريق بين أولمبيك خريبكة وضيفه يوسفية برشيد يوم 21 دجنبر 2019، برسم منافسات الدورة العاشرة، وأعلن عن أربع ضربات جزاء، ثلاثة منها لصالح أولمبيك خريبكة.