إيطاليا … 3 وفيات و 152 إصابة بفيروس كورونا

أعلن رئيس جهاز الحماية المدنية الإيطالي أنجلو بوريلي، مساء اليوم الأحد ، أن امرأة تبلغ من العمر 77 عاما توفيت بإيطاليا جراء إصابتها بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى ثلاث أشخاص في هذا البلد، الذي تفشى فيه الفيروس بشكل مفاجئ.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية ( أنسا) نقلا عن بوريلي أن المرأة التي توفيت اليوم كانت مصابة بالسرطان وخضعت للعلاج في كريما بإقليم لومبارديا منذ أيام بغد أن أظهرت الفحوص إصابتها بالفيروس.

وأضافت أن بوريلي أشار، في مؤتمر صحفي، إلى ان عدد المصابين بلغ 152 حالة ، معظمهم في شمال إيطاليا، مسجلا أن السلطات الصحية أجرت حتى الآن “أكثر من 3000 اختبار” لكشف فيروس كوفيد-19 .

وأدى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى اتخاذ سلسلة من التدابير ، من ضمنها وقف فعاليات كرنفال البندقية.

وفي هذ السياق، أعلن رئيس منطقة فينيسيا في شمال شرق إيطاليا لوكا زايا ، أن فعاليات الكرنفال ستنتهي اليوم الأحد بدلا من الثلاثاء، على غرار باقي الأنشطة الرياضية كافة في المنطقة، جراء تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال ” نعتزم وقف الكرنفال وكل الفعاليات الرياضية اعتبارا من مساء اليوم الأحد، حتى الأول من مارس”، معلنا عن سلسلة تدابير للتصدي لتمدد هذا الفيروس.