أخبار الصباح

> مراقبة

شل أسلوب العمل “الانفرادي” بالجماعة الحضرية للبيضاء أغلب هياكل مجلس المدينة ولجانه، التي يحكم عليها بالموت، مباشرة بعد تشكيلها وتعيين أعضائها. وأثار أحمد بريجة، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أمس (الأربعاء)، قبيل نهاية دورة فبراير، ملاحظة في السياق نفسه، حين طالب العمدة بتفعيل لجان المتابعة والمراقبة ودعوتها إلى اجتماعات دورية ومنتظمة لتقوم بعملها في مراقبة عدد من القطاعات والمرافق العمومية، و”إلا ما الجدوى من هذه اللجان أصلا؟”، حسب تعبير العضو نفسه.

(ي. س)

> دواجن

قالت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن إن أسعار الدواجن شهدت تدنيا مستمرا منذ 2017. ويعاني منتجو اللحوم البيضاء أزمة خانقة، بسبب تراجع الأسعار، وفائض الكتاكيت، نتيجة عدم ضبط سوق العرض والطلب، وعدم مراقبة الإنتاج المسموح به داخل الضيعات، إضافة إلى الإنتاج غير المرخص، الذي اختل معه العرض والطلب. وأدى هذا الواقع الذي يعيشه المنتجون، إلى تفاقم مديونيتهم لصالح المزودين ومصانع الأعلاف والبنوك.

(ع. ن)

> القنيطرة

يستفيد مسؤول نافذ بعمالة القنيطرة، رفقة أبنائه، من وجبات سمك، بشكل شبه يومي، على حساب المال العام. ويكلف المسؤول نفسه، تجنبا لافتضاح أمره، سائقا يتردد باستمرار على مطعم شهير بعاصمة الغرب، متخصص في طهو الأسماك الطازجة، من أجل جلبها إلى منزله الفاخر.

(ع. ك)

> رسالة

تفاجأ المشاركون في المنتدى البرلماني الدولي الخامس للعدالة الاجتماعية، بتغيير برمجة الجلسة الافتتاحية، بمجلس المستشارين، أمس (الأربعاء)، لغياب رسالة ملكية كانت منتظرة، حول توسيع الطبقة المتوسطة، وفق البرامج الأول الذي وزع على الصحافيين. وتمكن حكيم بنشماش، رئيس المجلس، من تحويل الجلسة إلى نقاش مؤسساتي، حول العدالة الاجتماعية.

(أ.أ)

> انتحار

وضع ملازم بالجيش حدا لحياته، نهاية الأسبوع الماضي، داخل منزله بالمهدية بإقليم القنيطرة. وهرعت عناصر الشرطة، لإجراء المعاينات، بعدما استعمل الهالك حبلا في الانتحار. وأوضح مصدر “الصباح” أن الهالك ترك رسالة، يوضح فيها سبب الانتحار. وتجري الضابطة القضائية أبحاثا في الموضوع. ولم يستبعد المصدر نفسه أن يجر مضمون الرسالة مسؤولين إلى المساءلة أو التحقيق الجنائي.

(ع. ل)

> مقهى

تفاجأ العديد من مرتادي مقهى “بول” الشهير بالبيضاء، بوجود مستخدمين (فتاة وشاب) مصابين بمتلازمة “داون”، ضمن طاقم العمل، في سابقة من نوعها، ما أثار إعجابهم واستحسانهم. ويقضي المستخدمان الشابان، اللذان يتابعان تكوينهما بالمركز الوطني محمد السادس للمعاقين بسلا، فترة تدريب في المقهى، مدتها ثلاثة أشهر، بعد أن وافقت إدارته على طلبهما بالحصول على تدريب.

(ن. ف)

> ياسمينة

شرعت الجماعة الحضرية في تقسيم وتوزيع مقاهي حديقة الجامعة العربية (ياسمينة سابقا) وأكشاكها ومرافقها الداخلية وتفويتها إلى الخواص. وتجري هذه العملية قبل تسلم أشغال الحديقة الممولة من مخطط تنمية البيضاء وإعطاء انطلاقتها. وعلمت “الصباح” أن مشروعا لسحب الرخص السابقة من مستغلي أربع مقاه انطلق، في انتظار وضع شروط وفتح الباب أمام مستغلين جدد، والتنافس على خمسة مقاه، وعدد من الأكشاك.

(ي. س)

> صفقة

أطلقت شركة البيضاء للتهيئة، صفقة بقيمة مليار و400 مليون تهم أشغال البستنة، أثارت غضب المئات من المقاولات الصغرى والمتوسطة. وأفادت مصادر الصباح” أن المسؤولين بالشركة رفضوا طلب منظمة تمثل المقاولات من أجل عقد لقاء مع المدير العام، من أجل الحوار حول الشروط التي وضعتها للصفقة المثيرة للجدل.

(ب. ب)

> الخياري

تستعد قيادة جبهة القوى الديمقراطية للإعلان عن تأسيس مؤسسة التهامي الخياري للدراسات والأبحاث، في 23 فبراير الجاري، بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، تزامنا مع ذكرى وفاته. وأكدت الأمانة العامة للجبهة أن المبادرة تمثل الوفاء والعرفان لروحه ولمشروعه البحثي والتنموي، وما بذله من جهد في مجالات الفكر والمعرفة والدراسة والبحث العلميين.

(ب. ب)