״كورتي״ ״شرمل״ مسؤولا بمحطة طرقية

تعرض نائب مدير المحطة الطرقية سيدي سعيد بمكناس حوالي الساعة الثانية بعد زوال السبت الماضي، لاعتداء شنيع بواسطة السلاح الأبيض من قبل أحد وسطاء النقل بالمحطة (كورتي).

وإلى حدود الآن، تجهل حيثيات الاعتداء، الذي وقع قرب مكتب الضحية داخل المحطة الطرقية المذكورة على مرأى العديد من المسافرين، بعدما باغته الجاني من الخلف، موجها له طعنة غائرة في الوجه والعنق بسكين من الحجم الكبير سقط إثرها مضرجا في الدماء، ما استدعى نقل الضحية، المسمى (ع. د) متزوج وأب لعدة أبناء، على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى محمد الخامس بمكناس لتلقي الإسعافات الأولية، إذ تبينت إصابته بجرح غائر طوله 18 سنتمترا تطلب رتقه ب 25 غرزة حسب تعبير المصادر.

حميد بن التهامي (مكناس)