محاكمة مهندس طوبوغرافي مزور

تشرع المحكمة الابتدائية بفاس، زوال غد (الأربعاء) في محاكمة ثلاثيني ذي سوابق، انتحل صفة مهندسين طوبوغرافيين استعمل أسماءهم في استخراج تصاميم لطالبيها أغلبهم من منطقة أولاد جامع بمولاي يعقوب، تسلم منهم مبالغ مالية قبل اختفائه بعد اكتشافهم حقيقة نصبه واحتياله عليهم.

وتأتي محاكمة المتهم بعد 9 أيام من إيداعه سجن بوركايز بأمر من النيابة العامة، بعد إحالته عليها في حالة اعتقال من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي حققت في شكاية مقدمة ضده من طرف مهندسين طوبوغرافيين اتهموه بانتحال صفتهم وأسمائهم، قبل اكتشافهم حقيقة الأمر، الذي تكرر بعد سابقة مشابهة تورط فيها.

وسبق للمتهم أن أدين بهذه التهم في ملف سابق عرض على أنظار المحكمة نفسها بناء على شكاية مماثلة، إذ قضى 6 أشهر حبسا نافذا، قبل أن يفاجأ الجميع بعودته لارتكاب الفعل الجرمي نفسه بعد إنهائه العقوبة ومرور مدة على ذلك، إذ اتهم بانتحال صفة مهندسين طوبوغرافيين بتازة وتاونات وفاس ومكناس، للنصب على ضحاياه.

حميد الأبيض (فاس)