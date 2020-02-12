الكفاءة المهنية تثير الجدل

مازالت امتحانات الكفاءة المهنية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون تثير الجدل، خاصة أنها تأخرت عن موعدها المحدد بعدة أسابيع، بعد أن اعتاد العاملون على اجتيازها نهاية دجنبر من كل سنة.

وتعرف امتحانات الكفاءة المهنية ارتباكا كبيــرا هــذه السنة، حيث لم يتم إلى حدود الآن تحديد موعــد لتنظيمها، الأمر الذي أكدت فيــه مصادر نقابيــة ل”الصباح” أنها مرتبطة بالتغييرات، التي عرفتها “دار البريهي”، ومن بينها تعيين مدير جديد على رأس مديرية الموارد البشرية.

وكما كان متوقعا،حسب المصادر ذاتها، فتم الإعلان الأسبوع الماضي عن أسماء المستفيدين في إطار نظام”الكوطا”، إذ جاءت اللائحة مطابقة للأسماء المستفيدة، التي تم تسريبها قبل فترة طويلة من الإعلان الرسمي عنها.

وأثارت لائحة المستفيدين من نظام “الكوطا” جدلا كبيرا، حسب المصادر ذاتها، في صفوف العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، سيما أن أغلب من وردت أسماؤهم فيها من قناة “الرياضية”، ممن تم تغيير عقود عملهم، خاصة أن التعاقد عن طريق “الفورفي” لا يسمح بالاستفادة من نظام امتحانات الكفاءة المهنية.

وأكدت المصادر النقابية ذاتها أن امتحانات الكفاءة المهنية تعرف كثيرا من الاختلالات، إذ يتم إسناد مهمة إجرائها إلى مكتب للتكوين المهني بدلا من مختصين في مجال الصحافة والإعلام، كما أن لوائح الترقية تضم الصحافيين والتقنيين والإداريين والسائقين.

أ. ك