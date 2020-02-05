إيقاف متهم بالسرقة بالناظور

تمكنت عناصر تابعة للأمن الوطني بالناظور، ليلة الخميس الماضي، من إيقاف شاب في عقده الثاني، متلبسا بمحاولة السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، وهو تحت تأثير الحبوب المهلوسة.

وبحسب مصادر ” الصباح ” فإن المشتبه فيه، توجه نحو مواطن كان على متن سيارته متوقفا بشارع الجيش الملكي وسط المدينة، محاولا سرقته تحت التهديد بالسلاح الأبيض، حيث أشهر سكينا من الحجم الكبير في وجهه، وطلبه بمده بكل ما بحوزته، لتباغته عناصر الشرطة، التي اعتقلته على الفور.

وجرى استقدام المشتبه فيه إلى مقر الشرطة القضائية بالناظور، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ولم تستبعد بعض المصادر أن يكون المعني بالأمر من ذي السوابق وأنه اعتاد على مباغتة مواطنين ويشهر في وجوههم أسلحة بيضاء، وبعد تمكنه من شل حركتهم يشرع في تفتيشهم من أجل سرقة الأموال والهواتف المحمولة والحلي، أو إرغامهم على منحه ما يملكون. وجرى تقديم المتهم أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية الناظور، من أجل المنسوب إليه.

جمال الفكيكي (الحسيمة)