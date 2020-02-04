“سماب ايمو” يرفع شكوى قضائية ضد شركة “باب دارنا”

رفعت إدارة “سماب ايمو” المنظمة لمعارض العقار المغربي بالخارج شكوى قضائية ضد شركة “باب دارنا” من أجل النصب والاحتيال ، معلنة وضع منصة رقمية رهن إشارة الأشخاص الذين وقعوا ضحية عمليات احتيال هذه الشركة خلال دورة 2018 من معارض (سماب إيمو) بروكسل وباريس.

وأوضحت ادارة “سماب ايمو” في بلاغ لها ، اليوم الثلاثاء، أنه تم وضع شكوى قضائية من أجل النصب، بتاريخ 23 يناير الماضي، لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، وذلك بمقتضى الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي، نظرا لعملية الاحتيال” التي وقعنا ضحيتها، والأضرار الجسيمة التي لحقت بمختلف المتدخلين والمشاركين في المعارض المنظمة للترويج للقطاع العقاري المغربي”.

وأضافت أنه سيتم، في الأيام القليلة المقبلة، وضع منصة رقمية رهن إشارة الأشخاص الذين أعلنوا وقوعهم ضحية عمليات احتيال (باب دارنا ) خلال دورة 2018 من معرضي سماب في بروكسل وباريس، وذلك لتقديم المشورة القانونية لهم بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها ضد هذا المنعش العقاري.

وأشار البلاغ إلى أنه تم عقد اجتماعات مع المؤسسات العمومية المعنية والمهنيين في القطاع العقاري المغربي، ومن المقرر أن يتم عقد اجتماعات أخرى في الأيام المقبلة، من أجل تقوية التدابير المتعلقة بحماية وتوعية الزائرين خلال المعارض المقبلة ، مضيفا أن ان ادارة(سماب إيمو ) القوية بروابط الثقة التي تم نسجها على مدى 22 عاما مع المغاربة المقيمين في الخارج، والمستثمرين الأجانب، والمهنيين العقاريين، وكذا مختلف الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة المؤسسية والعامة، مقتنعة بأن الممارسات التي اتهمت بها (باب دارنا) لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على جدية ومهنية غالبية العاملين في القطاع العقاري بالمغرب.

وتابع البلاغ أنه وإدراكا منها بخطورة الأفعال التي قامت بها شركة (باب دارنا) يجدد (سماب إيمو) دعمه للجميع، مشترين ومنعشين عقاريين، مؤكدا مواصلته العمل مع المهنيين والمنعشين العقاريين والمسؤولين بنفس الحماس.

وأشار المصدر ذاته الى أن شركة (باب دارنا) لم تشارك سوى في دورة واحدة ( 2018) من معارض (سماب ايمو) في بروكسل وباريس، معتبرا أنه وبناء على طلب مكتوب من مجموعة “سماب” قامت إدارة “باب دارنا” بتقديم وثيقة تعهد تقر فيها بتوفر جميع الضمانات المطلوبة في عرضها العقاري، وان جميع المشروعات التي تم الكشف عنها مرخص لها، وبأن الشركة قادرة على تقديم خطط التنفيذ.

بيد انه في الدورة اللاحقة لعام 2019، يؤكد البلاغ، لم يقبل (سماب ايمو )مشاركة هذه الشركة، وذلك بعد تلقيه شكاوى عديدة تقدم بها منعشون عقاريون آخرون بشأن عرض “باب دارنا” التجاري الذي عدوه مضرا بقواعد المنافسة، مسجلا أن ادارة (سماب ايمو) ، لم يخطر ببالها ان مشاريع (باب درانا) كانت وهمية خصوصا وان هذه الشركة قامت طوال 2018 بحملات اعلانية واسعة النطاق في المغرب من خلال العديد من الوسائط: التلفزيون، الإذاعات، المواقع الإلكترونية، اللوحات الإعلانية، الصحافة المكتوبة، والمشاركة في المعارض العقارية داخل المغرب، بالاضافة الى وجود اروقة لها في مراكز التسوق المتعددة بالمغرب.