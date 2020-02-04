اعتقال قاتل امرأة بمكناس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال الجمعة الماضي، من فك خيوط الجريمة التي راحت ضحيتها ستينية، بعد إيقاف المشتبه فيه البالغ من العمر 38 سنة، على خلفية اقترافه جريمة قتل بشعة في حق الهالكة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الشرطة القضائية باشرت بتاريخ 24 يناير الماضي، إجراءات معاينة جثة الضحية المسماة (ف.ل) من مواليد1960 أرملة و أم لثمانية أبناء، التي عثر عليها مذبوحة من الوريد ومضرجة في الدماء، وعليها آثار اعتداء بواسطة السلاح الأبيض في أنحاء مختلفة من الجسم بمقر سكناها ب”كريان الصابوني” بمنطقة سيدي بوزكري بمكناس.

وأفضت الأبحاث والتحريات الميدانية المسترسلة، التي باشرتها العناصر الامنية والشرطة العلمية والتقنية من تحديد هوية المشتبه فيه وإيقافه زوال الجمعة الماضي بأحد المقاهي ببلدة “بوفكران” ضواحي مكناس.

حميد بن التهامي (مكناس)