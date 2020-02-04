إشهار السلاح لإيقاف جانح بفاس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، على النيابة العامة المختصة، جانحا له سوابق متعددة، عمره 34 سنة، لاتهامه بالسكر العلني البين وإحداث الفوضى بالشارع العام، بعد اعتقاله في الساعات الأولى، صباح الجمعة الماضي، من قبل فرقة متنقلة لشرطة النجدة، بسبب تهديده حياة وسلامة مارة وعناصر الشرطة.

واضطر عنصرا الشرطة بالفرقة، إلى إشهار سلاحيهما في رابع حالة في نحو شهرين، لفرملة اندفاع جانحين في مواقع مختلفة خاصة بمقاطعتي سايس وجنان الورد، وتمكنا من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه الذي كان في حالة سكر طافحة واندفاع قوية، مستعملا السلاح الأبيض الذي كان بحوزته وهدد به عناصر الشرطة.

وتلقت قاعة القيادة والتنسيق بولاية الأمن، إشعارا بإحداث المشتبه فيه الذي قضى عقوبات حبسية مختلفة، فوضى عارمة في الشارع العام بشكل نغص على سكان الحي نومهم وهدوء ليلهم، قبل تدخل الفرقة التي حاولت إيقافه إلا أنه واجهها بعنف ما اضطر عنصري الشرطة لإشهار سلاحيهما لتخويفه ودفعه للاستسلام دون مقاومة.

حميد الأبيض (فاس)