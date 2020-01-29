إيقاف قاصر مبحوث عنه

أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن بني مكادة بطنجة، زوال أول أمس (الأحد)، قاصرا يصنف ضمن قائمة أخطر المجرمين بالمدينة، كان موضوع عدة مذكرات بحث وطنية سجلت في حقه للاشتباه في ارتكابه أفعالا إجرامية تتعلق بالسرقة بالعنف واستعمال السلاح الأبيض.

وأفاد مصدر أمني مسؤول، أن المعني، البالغ من العمر 16 سنة، جرى إيقافه بعد أن توصلت مصالح الأمن بمعلومات تفيد أنه يوجد داخل منزل أسرته بحي بنكيران بمنطقة بني مكادة، لتنتقل فرقة أمنية إلى الحي وقامت بمحاصرة المنزل، إلا أن أسرته رفضت تسليمه وقاومت عناصر الشرطة مقاومة عنيفة مقرونة بالرشق بالحجارة، غير أنه بعد معركة طويلة تمكنت الفرقة من إفشال محاولة هروب القاصر وألقت القبض عليه وعلى أفراد أسرته، إذ تم تصفيدهم جميعا واقتيادهم إلى مركز الشرطة قصد البحث معهم في الأعمال الإجرامية المنسوب إليهم.

واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن القاصر الموقوف، تبين بعد تنقيطه بالناظم الآلي بأنه من ذوي السوابق المتعددة، ومبحوث عنه وطنيا من أجل السرقة والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، ليتم الاحتفاظ به تحت تدابير المراقبة المحروسة لتعميق البحث معه.

المختار الرمشي (طنجة)