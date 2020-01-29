السجن لمتهم بسرقة الأعلاف

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا متهما وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذته بجناية السرقة وخيانة الأمانة. وتوصلت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد افرج بإرسالية من الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها، يلتمس فيها تعميق البحث والتحري حول موضوع تعرض ضيعة فلاحية للسرقة.

واستدعت الضابطة نفسها المشتكي، الذي صرح أن أحد معارفه أخبره أن المكلف بحراسة الضيعة، اصطحب معه شخصا آخر على متن دراجته النارية وأنه شاهد سيارة تتوقف أمام الضيعة ترجل منها شخصان ولجا الضيعة نفسها. واستمعت الضابطة أيضا للشاهد، فأكد أقوال المشتكي. ومواصلة للبحث والتحقيق، استدعت الضابطة القضائية صاحب الدراجة النارية، فنفى أي علاقة له بالموضوع. واستقدمت المتهم الرئيسي، الذي حاول التملص من التهمة الموجهة له.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)