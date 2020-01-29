التحقيق في جريمة غامضة بمراكش

الهالك عثر عليه مضرجا في دمائه نتيجة اعتداء من مجهولين اعترضوا سبيله

تسابق فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، الزمن، لفك لغز جريمة قتل، بعد العثور، الجمعة الماضي، على شاب مرمي بالشارع العام وهو مخضب بالدماء.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن عددا من المارة، أثارهم مشهد شاب ممدد على الطريق قبل أن يتفقدوه ويجدوه في حالة حرجة.

وأفادت المصادر ذاتها، أن المعطيات الأولية للبحث، كشفت أن الضحية تعرض لاعتداء دموي من قبل مجهولين اعترضوا سبيله بحي العزوزية، قبل أن يفروا إلى وجهتهم تاركين إياه في حالة مزرية.

وكشفت مصادر متطابقة، أن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة بقسم العناية المركزة بمستشفى ابن طفيل، السبت الماضي، رغم محاولات إنقاذه من قبل الطاقم الطبي، نظرا لخطورة إصابته، وهي الوفاة التي صعبت من مهمة المحققين الذين كانوا يعولون على تماثله للشفاء للاستماع إليه لمعرفة هوية المعتدين عليه وخلفيات عملهم الإجرامي.

وأضافت المصادر، أن وجود آثار عنف على جثة الهالك، جعل المصالح الأمنية تستنفر عناصرها، إذ قامت بمعاينة مسرح الجريمة وباشرت تحقيقاتها وأبحاثها الميدانية، في انتظار العثور على خيط رفيع يقود إلى هوية المشتبه فيهم، والكشف عن ملابسات جريمتهم.

وأفادت مصادر متطابقة، أن التحقيقات ستشمل محيط المقربين من الضحية، لمعرفة الأماكن التي كان يتردد عليها وهوية الأشخاص الذين كان يرافقهم أو على صلة بهم، لاحتمال أن يكون مرتكب الجريمة من خصومه أو معارفه.

وعلمت “الصباح”، أن نتائج الأبحاث التقنية والعلمية وتقرير التشريح الطبي، عناصر تراهن عليها الشرطة القضائية في أبحاثها لعلها تكون مفتاحا لفك لغز هذه الواقعة الغريبة، خاصة بعد تضارب المعطيات حول دوافع ارتكاب الجريمة، في ظل آثار العنف التي توجد على أنحاء متفرقة من جسد الضحية.

وفي تفاصيل الواقعة، توصلت الشرطة التابعة لأمن مراكش، بإشعار مفاده العثور على شاب في حالة خطيرة نتيجة الاعتداء عليه في الشارع العام.

وتفاعلت المصالح الأمنية مع البلاغ، واستنفرت أفرادها لتحل بمسرح الحادث، إذ عاينت الضحية واستمعت إلى روايات شهود عيان، قبل أن تقرر فتح تحقيق معمق في الواقعة تحت إشراف النيابة العامة.

ولإيقاف المشتبه فيهم، باشرت عناصر الشرطة القضائية تحرياتها، بالاعتماد على أبحاث تقنية وعلمية ميدانية، من أجل الاهتداء إلى هويتهم وكشف ملابسات الجريمة ودوافعها، وما إن كان الأمر مرتبطا بعملية اعتداء وقع ضحيتها الهالك، من قبل عصابة مجهولة، أم أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات بين الضحية والمعتدين وتقرر رميه بالشارع العام للتمويه على الأمن.

محمد بها