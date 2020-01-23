توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية غدا الجمعة أن يظل الطقس باردا بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب- الشرقي مع تكون صقيع أو جليد محليا، فيما ستبقى الأجواء غائمة حيث الفرصة مهيأة لنزول أمطار مصحوبة أحيانا فوق منطقة طنجة، والسهول الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والريف، والسايس وغرب الواجهة المتوسطية.

أما بباقي جهات البلاد، فستبقى السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة جزئيا.

وستتكون كتل ضبابية أو ضباب محليا بالأقاليم الجنوبية خلال الصباح والليل. فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية جنوب المنطقة الشرقية، بالجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

أما الرياح فستهب معتدلة القوة إلى قوية نوعا ما من القطاع الجنوبي إلى أحيانا غربية بالسهول الشمالية والوسطى، وجنوب المنطقة الشرقية ومعتدلة من القطاع الشرقي إلى شمالية في بعض الأحيان بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الجنوبي أو من الغرب بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 06 و00 درجة بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 00 و06 درجات بالمنطقة الشرقية، والسايس، والواجهة المتوسطية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الداخلية، والسفوح الجنوبية والشرقية، وستكون ما بين 06 و12 درجات بمنطقة طنجة، والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، وسوس، والجنوب الشرقي، وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و17 درجة بباقي جهات الأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 04 و10 درجات بالمرتفعات، وما بين 10 و16 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والواجهة المتوسطية، ومنطقة طنجة، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، ومابين 16 و22 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون مابين 22 و30 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالمتوسط، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وباقي السواحل.