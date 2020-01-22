الدكالي يخطف الأضواء بالسعودية

خطف الموسيقار عبد الوهاب الدكالي الأضواء، مساء الجمعة الماضي، ضمن حفل غنائي ضمن تظاهرة “شتاء طنطورة” وذلك بعد أزيد من ثلاثة عقود عن آخر مشاركة له في المهرجانات الفنية بالسعودية.

واستعاد الجمهور العربي مع عميد الأغنية المغربية روائع من ريبرتواره الغنائي الذي أدى منه مجموعة من الروائع منها “الثلث الخالي” و”لهلا يزيد أكثر” و”ما أنا إلا بشر” و”الله حي” وغيرها على امتداد ساعتين من الزمن .

وعادت رائعة “مرسول الحب” التي أداها الدكالي بالجمهور إلى الحفل الشهير الذي أحياه الموسيقار المغربي بالرياض سنة 1982 حين أدى هذه الأغنية على مسرح “المربع” بالعاصمة السعودية، كما برهن الدكالي الذي أطل ببذلة مميزة على أنه ما زال في أوج عطائه الفني، رغم ظهوره النادر بالمحافل الفنية بالمغرب.

ويندرج هذا الحفل الموسيقي ضمن فعاليات الموسم الثاني من مهرجان شتاء طنطورة بمحافظة العلا (غرب السعودية) والذي يقام خلال الفترة من 19 دجنبر الماضي ويستمر إلى غاية سبعة مارس المقبل، ويستضيف موسم هذا العام فنانين عالميين على فضاء مسرح “مرايا”.

ع . م