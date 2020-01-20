السلاح لكبح اندفاع جانحين بفاس

أوقفت عناصر الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بفاس، أول أمس (الخميس) شخصين من ذوي السوابق عمرهما 27 سنة و32، بعد إحداثهما ضوضاء وفوضى عارمة بحي سيدي بوجيدة، قبل إشهار أسلحة وظيفية في وجهيهما لدفعهما للاستسلام ووقف مقاومتهما للشرطة وتهديدهما سلامة أفرادها.

وكان المتهمان في حالة سكر واندفاع وعرضا حياة المارة للخطر بالجنانات التابعة لمقاطعة جنان الورد، قبل توصل قاعة القيادة والتنسيق بولاية الأمن بإخبارية في الموضوع، ما استدعى تدخل أقرب دورية لشرطة النجدة لإيقافهما، إلا أنهما هدداها بسكين من الحجم الكبير.

واضطر مقدم شرطة وحارس أمن من عناصر الدورية، لإشهار سلاحيهما, ما مكن من إيقاف المشتبه فيهما واقتيادهما لولاية الأمن للتحقيق معهما.

حميد الأبيض (فاس)