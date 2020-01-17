“دار الخبر”… الثقافة للجميع

لا تساير قناة «دار الخبر» موجة «البوز» المنتشرة كثيرا في «يوتوب»، رسمت لنفسها خطا للتثقيف، وتناول مواضيع متنوعة إخبارية، وثقافية مثيرة للجدل، لكن برزانة.

يتابع قناة «دار الخبر» 414 ألف متتبع في «يوتوب»، وبعض فيديوهاتها يشاهدها أكثر من مليون، إذ سعى مالكها عبد اللطيف يعسوب إلى التطرق للمواضيع بطريقة مغايرة، و»أحيانا تغرد خارج السرب»، كما يقول بعض متتبعيها.

ويقول في أحد الفيديوهات إن أغلب مواضيع القناة يستلهمها من متتبعيه واقتراحات المشاهدين. بعد حصوله على شهادة الباكلوريا في المغرب، توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث درس العلوم السياسية بنيويورك ، وتخصص في العلاقات الدولية، كما درس الإخراج السينمائي، وساهم في إنجاز بعض الأفلام الوثائقية.

دفع الشغف بالإعلام يعسوب إلى تلقي تكوين في مركز «الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير» خاصة في التقديم التلفزيوني، كما شارك في تدريب آخر حول الصحافة.

ويدافع يعسوب عن استعمال «الدارجة» في فيديوهاته، رغم إلحاح بعض المشارقة، داعيا إياهم إلى الاقتراب من اللهجة المغربية.

خالد العطاوي