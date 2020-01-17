“البيغ” يستقوي بشباب “الراب”

فاجأ توفيق حازب المعروف ب»البيغ»، جمهوره ومتابعيه، بعدما أطل عليهم، من خلال أغنية جديدة، تحمل عنوان «HORS SÉRIE» رفقة مغني راب شباب، ويتعلق الأمر بالرابور طوطو، و دراغانوف، ومغنية الراب الشابة الملقبة بـ «ختك».

وظهر «البيغ» في الفيديو كليب، الذي احتل «الطوندونس» المغربي، بعد ساعات قليلة من طرحه على «اليوتوب»، في أحد المقاطع الأخيرة من الأغنية، أدى فيها «طراك» خاصا به، علما أنه خلال العمل الفني ذاته، قدم الرابور «طوطو» لوحات راقصة شبابية مميزة.

وأشرف على إخراج وتصوير مشاهد كليب الأغنية التي تمكنت من التربع على عرش قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة على موقع «يوتيوب»، المخرج أنس الجاد، الذي حرص على إظهار ديناميكية الرابور دون بيغ مع بقية الشباب، وهي الخطوة الفنية الأولى في مسار «البيغ الفني»، والتي أثارت إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، بدأت، مرة أخرى، حرب «الكلاش»، بين الرابورين المغربيين «البيغ» و»دروس»، سيما أن الأخير اختار طرح النسخة الثانية من «المتنبي»، وهو العمل الذي اعتبر، عند طرحه السنة الماضية، «كلاش» مباشرا لـ «البيغ»، وأثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، فلم يتأخر رد «البيغ»، سوى ساعات قليلة، وعاد مرة أخرى للرد عليه، من خلال «جينيراسيون تيك توك».

يشار إلى أن الرابور طوطو، وجهت إليه، في وقت سابق، اتهامات بالسرقة، بعدما تعاون مع المغنية منال بنشليخة في عملها ” سلاي”، الذي كان يعود لمغنية أخرى فرنسية.

إ. ر