ضبط كوكايين داخل حافلة

ضبطت عناصر الدرك الملكي، أخيرا كمية من الكوكايين داخل حافلة لنقل المسافرين، كانت قادمة من الناظور، متجهة إلى تطوان عبر الحسيمة.

وحسب مصدر “الصباح”، عثر رجال الدرك على كمية يزيد وزنها عن كيلوغرام واحد، وذلك أثناء عملية تفتيش روتينية بالجماعة الترابية اتروكوت التابعة لإقليم الدريوش، الواقعة بالطريق الساحلية التي تربط الناظور بالحسيمة.

وحسب المصدر ذاته، فإن عملية تفتيش روتينية قامت بها عناصر الدرك الملكي بالمقطع المذكور، أسفرت عن حجز أزيد من كيلوغرام من الكوكايين، غير أن العملية لم تكلل بالقبض على صاحب البضاعة، ما أدى بالعناصر نفسها لإيقاف جميع من كان على متن الحافلة، والذين تم إخضاعهم لبحث دقيق في هوياتهم، قبل أن تقوم باعتقال السائق ومساعده، وشخص آخر يشتبه في أنه صاحب البضاعة.

جمال الفكيكي (الحسيمة)