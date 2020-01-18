شريـط الحوادث

وفاة دركي في حادثة سير

لقي دركي مصرعه وأصيب زميلان له بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت، أول أمس (الأربعاء)، بالطريق الوطنية رقم 9 بين الدروة وبرشيد، اثر اصطدام سيارات خفيفة، واحدة كان يقودها تاجر مخدرات لاذ بالفرار.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن ثلاثة دركيين يعملون بمطار محمد الخامس غادروا مقر العمل صباحا، وكانوا متوجهين إلى محلات سكناهم ببرشيد، قبل أن يتفاجؤوا بسيارة أخرى تسير بسرعة جنونية ويتجاوز سائقها بطريقة معيبة، ما جعل الاصطدام قويا بينهما، ما استدعى نقل دركي واحد إلى المستشفى العسكري بالرباط لكنه فارق الحياة، و ووري جثمانه الثرى بمسقط رأسه بجماعة سيدي العايدي (سطات)، بينما جرى نقل زميليه إلى المستشفى.

ولم تتمكن عناصر الدرك الملكي من اعتقال تاجر المخدرات، إذ تم حجز السيارة وعدد من الممنوعات، ما عجل بفتح بحث في الموضوع، قاد عناصر الدرك الملكي لفرقة كوكبة الدراجات النارية بسرية برشيد إلى الاهتداء لهوية سائق السيارة، وقامت بحملة تمشيطية، سيما أنه يتحدر من الدروة، ما أدى إلى اعتقال عنصر واحد، بينما مازال البحث جاريا لإيقاف آخرين.

سليمان الزياني (سطات)

جثة محروقة تستنفر درك سيدي بنور

عثرت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي بنور، على جثة رجل من مواليد 1930، محروقة بمقر سكنه بدوار أولاد غاويل الواقع بتراب الجماعة القروية للجابرية بالإقليم نفسه، الثلاثاء الماضي.

وأكدت مصادر “الصباح”، أن الجثة وجدت متفحمة ما عدا الرأس. وبعد البحث والتحري، تبين للضابطة القضائية، أنها وضعت فوق غطاء ولم تعثر على ساقها اليسرى.

ورفعت الشرطة العلمية والتقنية البصمات وجزء من الساق المفقودة وآثار الرماد وتم إرسال العينات إلى المختبر الوطني التابع للدرك الملكي للقيام بالتحاليل اللازمة للوصول إلى حقيقة ما تعرضت له الجثة. وتقرر نقل جثة الهالك، إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، وأمرت النيابة العامة بإخضاعها للتشريح الطبي لتحديد ملابسات الوفاة.

وتواصل مصالح الدرك الملكي الأبحاث والتحريات للوصول إلى مكان الساق المبتورة، ولمعرفة هل يتعلق الأمر بأعمال شعوذة، أم أن الأمر عبث كلاب بالجثة.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

الحبس لمتهم بالسرقة بفاس

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، ثلاثينيا بسنتين حبسا نافذا بتهم “السرقة الموصوفة بالليل والتعدد دون سلاح والضرب والجرح”، للاشتباه في تورطه في اعتراض سبيل مارة وسلبهم أموالهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض، رفقة أصدقائه، وبرأته من جناية “تكوين عصابة إجرامية”.

وناقشت هيأة المحكمة ملف المتهم المودع بسجن بوركايز، زوال الثلاثاء في ثاني جلسة منذ إدراجه قبل أقل من شهر، إذ أوقف بعدما ظل في حالة فرار. واستمعت إليه فأنكر اعتراض سبيل الضحايا أو سرقتهم، متراجعا عن اعترافاته التمهيدية أمام الضابطة القضائية للدرك الملكي. واتهم بتهديد شاب ليلا بواسطة سكين، وسلبه 3400 درهم وهاتفه، ما ذكره 3 متهمين حوكموا سابقا وادعى وجود عداوة معهم غير مثبتة بحكم، مقسما “والله ما شفتو حتى بعيني”، مؤكدا أنه لم ير الضحية الذي تنازل عن شكايته في مواجهته، إلا بعد مواجهتهما بمركز الدرك.

حميد الأبيض (فاس)