قتلى احتجاجات إيران يصل إلى 10

قتل متظاهران خلال صدامات نهاية الأسبوه الماضي، في مدن إيرانية، من العاصمة وطهران.

وقال التلفزيون الرسمي إن عدد القتلى وصل إلى 10، في مختلف مناطق البلاد.

وقتل شخصان في مدينة دورود أمس الأحد، عندما استولى متظاهرون على شاحنة تابعة لجهاز الإطفاء وفكوا فراملها من على إحدى التلال. وقال قائد شرطة المدينة للتلفزيون الرسمي، “صدمت المركبة شخصين أحدهما مسن والآخر مراهق ما أدى إلى مقتلهما”.

وقتل شخصان آخران مساء أول أمس السبت في المدينة نفسها، لكن نائب حاكم المحافظة أكد أن قوات الأمن لم تطلق النار على المتظاهرين.

ووقعت المواجهات مساء أمس الأحد رغم النداء الذي وجهه الرئيس حسن روحاني، من أجل الهدوء منددا بالعنف.

وكانت الاحتجاجات على غلاء المعيشة وضد السلطة، بدأت الخميس الماضي في طهران.

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