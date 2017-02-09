“فورد” تنتج لوحة قيادة جديدة

أطلقت شركة “فورد” لتصنيع السيارات، لوحة قيادة حديثة في سياراتها “جي تي”، بشاشة عدادات رقمية بالكامل، كما هو الحال في القمرات الزجاجية للطائرات وسيارات السباق، إذ تعرض الشاشة المعلومات أمام السائق، بسهولة وسرعة، اعتمادا على خمسة أنماط خاصة بالقيادة.

وقياسا على سيارة فورد “جي تي” الأصلية، تعتبر شاشة العدادات الرقمية العريضة المبتكرة بقياس 10 بوصات متطورة للغاية، إذ كانت مقصورة السائق حينها متصلة بمجموعة ثابتة من أجهزة القياس التناظرية والمفاتيح والمقابض ،الموزعة على لوحة القيادة، للتعامل مع جميع أوضاع القيادة تقريباً.

وبهذا الخصوص صرح المهندس جمال حميدي، رئيس المهندسين لدى “فورد بيرفورمونس”، قائلا، إن ” تركيز السائق يعتبر أمرا أساسيا لتحقيق الأداء العالي، إذ قمنا بتصميم فورد جي تي مزودة بشاشة عدادات رقمية أنيقة، تتغير حسب نمط القيادة، بأساليب فاعلة ومفيدة للسائق”.

وابتكر مصممو ومهندسو “فورد”، مجموعة العدادات الرقمية العريضة بقياس 10 بوصات، بطريقة أنيقة قابلة للضبط، تظهر البيانات المفصلة حسب نمط القيادة المستخدم، بما يضمن للزبناء الذين يستفيدون من إمكانات فورد “جي تي” القصوى، حصولهم على البيانات التي يحتاجونها، وهم خلف عجلة القيادة، بما يساعدهم على اتخاذ القرارات الحاسمة، بأكفأ طريقة ممكنة.

ويتيح برنامج “فورد جي تي”، فرصة فريدة لإعادة تشكيل مجموعة العدادات، بما يوسع المدى الذي يمكن أن تبلغه سيارة على اتصال، ويعطي نموذجا عن مستقبل مركبات “فورد”. وتم تصميم مخطط الشاشة اعتمادا على مدى أهمية البيانات، وتوقيت عرضها، وكيفية إظهار المعلومات، بطريقة تناسب معالجة السائق، وبتنفيذ التصميم على شاشة عرض عالية الدقة تناسب أناقة المقصورة، بهدف عرض البيانات بأسلوب واضح، مع رسوميات دقيقة.

ب . ع

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