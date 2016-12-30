روسيا تصعد ضد أمريكا وتطرد بدورها 35 دبلوماسيا أمريكيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا سترد على العقوبات الأمريكية الجديدة ضدها انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل، مضيفا أن وزارته تقترح طرد 35 دبلوماسيا أمريكيا.

وشدد الوزير، في تصريح صحافي، الجمعة 30 دجنبر، على أن الاتهامات التي جاءت العقوبات الأمريكية الجديدة على أساسها، عارية عن الصحة تماما، وعديمة الأساس.

وأكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتخذ القرار حول صيغة الرد الروسي على تلك العقوبات، وكشف أن وزارة الخارجية الروسية قد اقترحت إعلان 35 دبلوماسيا أمريكيا شخصيات غير مرغوب بها في الأراضي الروسية، ومنع السفارة الأمريكية في موسكو من استخدام اثنين من المقرات التابعة لها.

روسيا اليوم

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