الجمعة 23 ديسمبر 2016
المغرب “الأقسى”

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1 تعليق

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    العسالي

    • جنازة امرأة •
    لقد جمع الموت ما فرق في فرقاء السياسة اثناء الموكب الجنائزي ، الا جماعة العدل والاحسان غابت وزادت غيابا وتستروا .
    والموكب الجنائزي ليس كمواكب اموات المسلمين السابقة وان قيل ويقال : انتم السابقون ونحن الاحقون . ولانه موكب جنازة امراة ،ولدته ورعته،وربته -كعبد الالاه – رحمة الله عليها كابن بار بها دائما، داعا ويدعو لها ويذكرها في جميع قفشاته ، وقهقهاته السياسية ، لكن بالرغم من ذلك ، يجب الاعتراف من خلال السلوك والتدبير السابق للسياسات العمومية اثناء ولايته السابقة ،يظهر جليا الأثر البالغ و التأثير الكبيرين اللذين خلفتهما المرأة – الام في تكوين وبناء سلوكات وشخصية رجل الدولة في حزب العدالة والتنمية، لكن لنا ان نتساءل ما هي المخارج السياسية الإيجابية التي يجب على بنكيران إظهارها والعمل بها في الشوط الثاني من حكومته ؟ وهل ستعيده لإثبات صوابه وحكمته كما مشى وراء محمل جنازة أمه ثابتا ، مستقيما لا يعرف للقفشات المعتادة مدخلا او مخرجا . انه الجد ! فل ندعو جميعا لاموات المسلمين رحمة الله عليهم ، فإنها جنازة امراة بكى فراقها ورحيلها ابنها رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، التي لم تكتب لها لحد الان اسم حقيقي او ولادة في نسختها الثانية، والسياسة لن و لا تحتمل لا النواح او البكاء.
    هو الفراق ، والبكاء لا يشفي وان كان فهو لا يجدي. فقد تبعت بنكيران جحافل المنافقين، السياسيين والمتهافتين ، اصحاب الأغراض والحاجات السياسية والمناصب الوزارية للعزاء قبل تقسيم الغنيمة ، وتوزيع المناصب الوزارية . على راس المعزين رفيق ابنها رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، التي لم تكتب لها لحد الان اسم حقيقي او ولادة في نسختها الثانية، والسياسة لن و لا تحتمل لا النواح او البكاء.
    هو الفراق ، والبكاء لا يشفي وان كان فهو لا يجدي. فقد تبعت بنكيران جحافل المنافقين، السياسيين والمتهافتين ، اصحاب الأغراض والحاجات السياسية والمناصب الوزارية للعزاء قبل تقسيم الغنيمة ، وتوزيع المناصب الوزارية . على راس المعزين رفيق بنكيران التقدمي العلماني في الحكومةً : نبيل بن عبد الله .
    ليعلم ان الدنيا دار الممر والاخرة دار المقر ،ويضع بنكيران ومن معه تصب يعنيهم على الدوام ان البقاء لله ، ولا حول ولا قوة الا بالله . ويرحم الله من عمل لاخرته قبل دنياه.المقر ،ويضع بنكيران ومن معه نصب عينيهم جميعا على الدوام ان البقاء لله ، ولا حول ولا قوة الا بالله . ويرحم الله من عمل لاخرته قبل دنياه.

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