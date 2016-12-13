المغرب “الأقسى”

حين تغيب الرؤية الإستراتيجية، تنشط الحملات وبرامج الإنقاذ ومخططات الاستعجال وأساليب الترقيع، التي قد تحل جزءا من المشكل، في زمان ومكان محددين، لكن دون التغلب على الإشكاليات الكبرى.

ما يجري اليوم من عمليات وتعبئة استثنائية للموارد المالية والبشرية واللوجيستيكية لإنقاذ سكان المناطق الأكثر تضررا من موجة البرد القارس، دليل قاطع على التخبط الكبير في البرامج الحكومية المفتقدة إلى الرؤية الواضحة والاستباقية، وحجة على استمرار أعطاب الآلة البنيوية، التي مازالت حبيسة النظرة الكولونيالية وسياسة تقسيم المغرب إلى نافع، وغير نافع يسكن خلف الجبال والهضاب، في الأطلس والريف.

سيكون من الصعب الاستمرار في قبول أن الحكومة لا تتذكر أبناءها في المناطق الجبلية الوعرة، حيث تنعدم فيها أدنى شروط التنمية سوى شهرين في السنة، وبعد ذلك تطفأ الكاميرات وتنتهي اجتماعات التعبئة، وتفكك المستشفيات الميدانية والمصالح المتخصصة وتتوقف محركات آلات كسح الثلوج وتستقيل جمعيات «التضامن والبر والإحسان» الممولة من المبادرة الوطنية، ويعود الممرضون والأطباء والتقنيون والمروحيات أدراجهم إلى الرباط والبيضاء ومراكش.

إن هذا المنطق يعطي الانطباع بأن سكان هذه المناطق المعزولة جغرافيا (يوجدون في 28 إقليما بسبع جهات، أي ثلثي المغرب تقريبا)، لا يمرضون ولا يجوعون ولا يتنقلون ولا يتجه أبناؤهم إلى المدارس ولا يمشون في الأسواق إلا وقت نزول الثلج وفترة البرد القارس، والحال أن مظاهر التهميش والبؤس وقساوة الطبيعة ترافقهم على امتداد السنة.

فالصور والمشاهد والربورتاجات التي ينقلها مراسلونا على مدار السنة، تؤكد أن عددا من القرى البعيدة والمداشر في الجبال في وضعية «نكبة مستدامة»، حيث تنعدم أبسط أسباب الحياة، ويترك سكانها لحالهم، دون طرق ومسالك وتجهيزات ومؤن وكهرباء وماء صالح للشرب، ودون مدارس ومراكز صحية، إذ تضطر الحوامل والمرضى إلى التنقل كيلومترات مشيا، أو على ظهور الدواب للوصول إلى أقرب نقطة «حضرية».

إن هؤلاء لا يعانون البرد والتقلبات الجوية في فترات محددة من السنة، بل يعانون قساوة قلوب المسؤولين والمنتخبين والقطاعات الحكومية على امتداد شهور، في غياب أي حس لتأهيل هذه المناطق ووضع إستراتيجية لإخراجها من عزلتها وتمكين مواطنيها من حقوق المواطنة، كغيرهم من سكان المغرب، على الأقل.

إن سكان المناطق الجبلية الوعرة لا يحتاجون إلى صدقة موسمية تحمل إليهم على إيقاع البهرجة والكاميرات المشتعلة، بل إلى مصالحة حقيقية وتنمية حقيقية ومستدامة، تنتشلهم من الفقر والهشاشة وتدمجهم في صيرورة التوزيع العادل للثروات والخيرات، وتأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه المناطق والحاجيات الأساسية لقاطنيها.

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