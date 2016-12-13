المغرب “الأقسى”

حين تغيب الرؤية الإستراتيجية، تنشط الحملات وبرامج الإنقاذ ومخططات الاستعجال وأساليب الترقيع، التي قد تحل جزءا من المشكل، في زمان ومكان محددين، لكن دون التغلب على الإشكاليات الكبرى.
ما يجري اليوم من عمليات وتعبئة استثنائية للموارد المالية والبشرية واللوجيستيكية لإنقاذ سكان المناطق الأكثر تضررا من موجة البرد القارس، دليل قاطع على التخبط الكبير في البرامج الحكومية المفتقدة إلى الرؤية الواضحة والاستباقية، وحجة على استمرار أعطاب الآلة البنيوية، التي مازالت حبيسة النظرة الكولونيالية وسياسة تقسيم المغرب إلى نافع، وغير نافع يسكن خلف الجبال والهضاب، في الأطلس والريف.
سيكون من الصعب الاستمرار في قبول أن الحكومة لا تتذكر أبناءها في المناطق الجبلية الوعرة، حيث تنعدم فيها أدنى شروط التنمية سوى شهرين في السنة، وبعد ذلك تطفأ الكاميرات وتنتهي اجتماعات التعبئة، وتفكك المستشفيات الميدانية والمصالح المتخصصة وتتوقف محركات آلات كسح الثلوج وتستقيل جمعيات «التضامن والبر والإحسان» الممولة من المبادرة الوطنية، ويعود الممرضون والأطباء والتقنيون والمروحيات أدراجهم إلى الرباط والبيضاء ومراكش.
إن هذا المنطق يعطي الانطباع بأن سكان هذه المناطق المعزولة جغرافيا (يوجدون في 28 إقليما بسبع جهات، أي ثلثي المغرب تقريبا)، لا يمرضون ولا يجوعون ولا يتنقلون ولا يتجه أبناؤهم إلى المدارس ولا يمشون في الأسواق إلا وقت نزول الثلج وفترة البرد القارس، والحال أن مظاهر التهميش والبؤس وقساوة الطبيعة ترافقهم على امتداد السنة.
فالصور والمشاهد والربورتاجات التي ينقلها مراسلونا على مدار السنة، تؤكد أن عددا من القرى البعيدة والمداشر في الجبال في وضعية «نكبة مستدامة»، حيث تنعدم أبسط أسباب الحياة، ويترك سكانها لحالهم، دون طرق ومسالك وتجهيزات ومؤن وكهرباء وماء صالح للشرب، ودون مدارس ومراكز صحية، إذ تضطر الحوامل والمرضى إلى التنقل كيلومترات مشيا، أو على ظهور الدواب للوصول إلى أقرب نقطة «حضرية».
إن هؤلاء لا يعانون البرد والتقلبات الجوية في فترات محددة من السنة، بل يعانون قساوة قلوب المسؤولين والمنتخبين والقطاعات الحكومية على امتداد شهور، في غياب أي حس لتأهيل هذه المناطق ووضع إستراتيجية لإخراجها من عزلتها وتمكين مواطنيها من حقوق المواطنة، كغيرهم من سكان المغرب، على الأقل.
إن سكان المناطق الجبلية الوعرة لا يحتاجون إلى صدقة موسمية تحمل إليهم على إيقاع البهرجة والكاميرات المشتعلة، بل إلى مصالحة حقيقية وتنمية حقيقية ومستدامة، تنتشلهم من الفقر والهشاشة وتدمجهم في صيرورة التوزيع العادل للثروات والخيرات، وتأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه المناطق والحاجيات الأساسية لقاطنيها.
1 تعليق
العسالي
• جنازة امرأة •
لقد جمع الموت ما فرق في فرقاء السياسة اثناء الموكب الجنائزي ، الا جماعة العدل والاحسان غابت وزادت غيابا وتستروا .
والموكب الجنائزي ليس كمواكب اموات المسلمين السابقة وان قيل ويقال : انتم السابقون ونحن الاحقون . ولانه موكب جنازة امراة ،ولدته ورعته،وربته -كعبد الالاه – رحمة الله عليها كابن بار بها دائما، داعا ويدعو لها ويذكرها في جميع قفشاته ، وقهقهاته السياسية ، لكن بالرغم من ذلك ، يجب الاعتراف من خلال السلوك والتدبير السابق للسياسات العمومية اثناء ولايته السابقة ،يظهر جليا الأثر البالغ و التأثير الكبيرين اللذين خلفتهما المرأة – الام في تكوين وبناء سلوكات وشخصية رجل الدولة في حزب العدالة والتنمية، لكن لنا ان نتساءل ما هي المخارج السياسية الإيجابية التي يجب على بنكيران إظهارها والعمل بها في الشوط الثاني من حكومته ؟ وهل ستعيده لإثبات صوابه وحكمته كما مشى وراء محمل جنازة أمه ثابتا ، مستقيما لا يعرف للقفشات المعتادة مدخلا او مخرجا . انه الجد ! فل ندعو جميعا لاموات المسلمين رحمة الله عليهم ، فإنها جنازة امراة بكى فراقها ورحيلها ابنها رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، التي لم تكتب لها لحد الان اسم حقيقي او ولادة في نسختها الثانية، والسياسة لن و لا تحتمل لا النواح او البكاء.
هو الفراق ، والبكاء لا يشفي وان كان فهو لا يجدي. فقد تبعت بنكيران جحافل المنافقين، السياسيين والمتهافتين ، اصحاب الأغراض والحاجات السياسية والمناصب الوزارية للعزاء قبل تقسيم الغنيمة ، وتوزيع المناصب الوزارية . على راس المعزين رفيق ابنها رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، التي لم تكتب لها لحد الان اسم حقيقي او ولادة في نسختها الثانية، والسياسة لن و لا تحتمل لا النواح او البكاء.
هو الفراق ، والبكاء لا يشفي وان كان فهو لا يجدي. فقد تبعت بنكيران جحافل المنافقين، السياسيين والمتهافتين ، اصحاب الأغراض والحاجات السياسية والمناصب الوزارية للعزاء قبل تقسيم الغنيمة ، وتوزيع المناصب الوزارية . على راس المعزين رفيق بنكيران التقدمي العلماني في الحكومةً : نبيل بن عبد الله .
ليعلم ان الدنيا دار الممر والاخرة دار المقر ،ويضع بنكيران ومن معه تصب يعنيهم على الدوام ان البقاء لله ، ولا حول ولا قوة الا بالله . ويرحم الله من عمل لاخرته قبل دنياه.المقر ،ويضع بنكيران ومن معه نصب عينيهم جميعا على الدوام ان البقاء لله ، ولا حول ولا قوة الا بالله . ويرحم الله من عمل لاخرته قبل دنياه.