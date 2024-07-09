إسبانيا تُطيح بفرنسا وتبلغ نهائي يورو 2024

حجز المنتخب الإسباني مقعده في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا 2024 لكرة القدم، بعد انتصاره المُثير على فرنسا بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي الذي أُقيم مساء الثلاثاء في ملعب “أليانز أرينا” بمدينة ميونيخ الألمانية.

مُعركة قوية منذ البداية

شهدت مُباراة نصف النهائي صراعًا قويًا بين الفريقين منذ صافرة البداية، حيث بادر المنتخب الفرنسي بالتسجيل مبكرًا في الدقيقة التاسعة من خلال رأسية قوية للمهاجم راندال كولو مواني. لم يهدأ المنتخب الإسباني بعد ذلك، ونجح في إدراك التعادل سريعًا في الدقيقة 21، بتسديدة رائعة من الشاب لامين جمال اعتبرها البعض من أجمل أهداف البطولة حتى الآن.

هدف الحسم وانتصار مُستحق

واصل كلا المنتخبان ضغطهما بحثًا عن هدف الفوز، حتى نجح داني أولمو في تسجيل هدفًا حاسمًا لإسبانيا في الدقيقة 25. حافظ “لا روخا” على تقدمه حتى نهاية المباراة، ليُحقق فوزًا مُستحقًا ويُرسل فرنسا خارج البطولة.

مُوعد مع التاريخ

سيُواجه المنتخب الإسباني في المباراة النهائية الفائز من المُواجهة بين إنجلترا وهولندا، والتي ستُقام غدًا الأربعاء. ويسعى “لا روخا” لتحقيق لقب رابع في تاريخه في بطولة أمم أوروبا، ممّا سيُتيح له الانفراد بالرقم القياسي بعدد الألقاب، متقدمًا على ألمانيا التي تُشاركه حاليًا في الصدارة بثلاثة ألقاب لكل منهما.

مُشاعر الفرح والإثارة تُسيطر على المعسكر الإسباني

عقب التأهل للنهائي، عبّر لاعبو المنتخب الإسباني عن سعادتهم الغامرة بهذا الإنجاز، مؤكدين عزمهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق اللقب الرابع. سادت أجواء من الفرح والإثارة في معسكر “لا روخا”، بينما يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية بفارغ الصبر المباراة النهائية، مُنتظرين عودة منتخب بلادهم من جديد إلى منصة التتويج الأوروبية.

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