هزة أرضية قوية ترعب سكان الناظور والحسيمة

سجل المعهد الوطني للجيوفيزياء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، هزة أرضية بعرض ساحل إقليم الدريوش، بلغت قوتها 4.5 درجات على سلم ريشتر، وخلفت حالة من الهلع في صفوف سكان إقليمي الناظور والحسيمة، وفق ما أكده عدد منهم في تدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة الواحدة و40 دقيقة و25 ثانية صباحا (توقيت غرينيتش+1)، وسجلت على عمق 16 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.531 درجة شمالا، وخط الطول 3.502 درجة غربا.

من جهتهم، أكد عدد من سكان المنطقة شعورهم بالهزة، التي وصفها بعضهم بـ “القوية”، بينما لم يشعر بها البعض الآخر بها إلا قليلا، معربين عن قلقهم من حدوث هزات أرضية أخرى.

(ي.ع)