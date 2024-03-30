بالفيديو.. “باندورا” تختار البيضاء لتدشين أول متاجرها في شمال إفريقيا

اختارت علامة “باندورا” للمجوهرات الدنماركية، التي تعد الأكبر في العالم، المركز التجاري “أنفا بلايس” بالدار البيضاء، لتدشين أول متاجرها في شمال إفريقيا، أمس الخميس، بحضور ثلة من الفنانات والمؤثرات.

وتم تصميم المتجر الجديد لـ”باندورا” بإتقان من أجل توفير تجربة شراء حميمية ومضيافة في الوقت نفسه، حيث يمكن للزبناء استكشاف التفاصيل المعقدة لكل قطعة مجوهرات، وخوض تجربة ودية وجذابة في رحلة انتقاء القطع الأنسب لإثراء مجموعاتهم الشخصية.

وعن الميزة الفريدة لمجوهرات “باندورا”، قال أحمد لزرق، المدير الإقليمي للشركة الدنماركية إنها تصنع باليد من أجود المواد (الفضة الاسترليني والذهب عيار 14 قيراط وزجاج مورانو والألماسات المركبة)، وتحمل كل قطعة منها حكاية وأحاسيس حرفي قام بتصميمها بكل شغف وحب.

مزيد من التفاصيل في الفيديو التالي:

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