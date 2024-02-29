ندوة وطنية حول “الطب وجراحة التجميل بالمغرب: التحديات القانونية وآفاق المستقبل”

تتشرف جامعة الحسن الأول بمدينة سطات، بالتعاون مع كلية العلوم القانونية والسياسية بمدينة سطات والجمعية المغربية للجراحة التجميلية الترميمية ، والنقابة الوطنية لجراحي التجميل بالمغرب، بالإعلان عن تنظيم ندوة وطنية تحت شعار “الطب وجراحة التجميل بالمغرب: تحديات قانونية وآفاق مستقبلية”.

وينعقد المؤتمر يوم السبت 9 مارس 2024 على الساعة 8:30 صباحا بالمدرج الرئيسي لجامعة الحسن الأول.

وسيجمع هذا الحدث الكبير خبراء في المجالات الطبية والقانونية والاقتصادية لمناقشة القضايا القانونية والفرص المستقبلية في مجالات الطب والجراحة التجميلية في المغرب ، مستحضرا الغاية الكبرى المتمثلة في التغطية الصحية الإجبارية التي أطلقها الملك محمد السادس حفظه الله .

المؤتمر الذي سيركز على التحديات القانونية ووجهات النظر المستقبلية، يهدف إلى تعزيز الممارسة الطبية التجميلية المسؤولة والأخلاقية، بما يتماشى مع المعايير واللوائح الحالية.

كما أن المؤتمر يحظى بأهمية حيوية بالنظر للدور الاقتصادي المتزايد الذي يلعبه القطاع الطبي في اقتصاد البلاد ، حيث يعد الطب والجراحة التجميلية رافعة اقتصادية مهمة، تساهم في نمو القطاع الطبي وجاذبية السياحة العلاجية في المغرب.

اللجنة المنظمة تدعو بالمناسبة عموم المهتمين والمشتغلين في المجال إلى المشاركة في هذا الحدث الكبير ، خاصة المهنيين في قطاع الصحة والمحامين وصناع السياسات والطلاب المهتمين بالموضوع.

لمزيد من المعلومات والتسجيل ، يرجى الاتصال بأمانة المؤتمر على

العنوان التالي pr.hamid.echcharyf.fsjp@gmail.com

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