وزراء تحت الضغط تراخ في وتيرة الإنجاز وغياب بوصلة العمل وطول انتظار وضعتهم في قفص المحاسبة يعيش بعض وزراء ووزيرات حكومة عزيز أخنوش، تحت ضغط المساءلة، ومحاسبة حصيلتهم المرحلية، وبسبب كثرة الاحتجاجات التي نظمتها المركزيات النقابية، والنشيطة في كل قطاع على حدة، وكذا التنسيقيات التي تتشكل منأكمل القراءة »
مقالات ذات صلة
تقييم سلبي للأمانة العامة
منذ 7 ساعات
انتظارات أغلبية الصف الأول
منذ 7 ساعات
سيناريوهات تعديلات افتراضية
منذ 7 ساعات
الحكومة رهينة تأخر حزبي
منذ 7 ساعات
هندسة جديدة للحكومة
منذ 7 ساعات
قطاعات خارج دائرة المساءلة
منذ 7 ساعات
متلازمة إدمان الكراسي
منذ أسبوع واحد
الرقمنة تفضح المستور
منذ أسبوع واحد
لا ثقة في القيادة
منذ أسبوع واحد
بنكيـران: أنـا أو لا أحـد
منذ أسبوع واحد