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الصباح السياسي

منذ 7 ساعات
وزراء تحت الضغط تراخ في وتيرة الإنجاز وغياب بوصلة العمل وطول انتظار وضعتهم في قفص المحاسبة يعيش بعض وزراء ووزيرات حكومة عزيز أخنوش، تحت ضغط المساءلة، ومحاسبة حصيلتهم المرحلية، وبسبب كثرة الاحتجاجات التي نظمتها المركزيات النقابية، والنشيطة في كل قطاع على حدة، وكذا التنسيقيات التي تتشكل منأكمل القراءة »

Assabah

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منذ 7 ساعات
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