التغطية الصحفية لنهائيات كأس إفريقيا موضوع اجتماع بالبيضاء

انعقد، مساء أمس السبت بالدار البيضاء، اجتماع نظمته الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين حول الاستراتيجية العامة للتغطية الصحفية لوسائل الإعلام المغربية الخاصة بنهائيات النسخة الرابعة والثلاثين من كأس أمم إفريقيا، التي تجري أطوارها ما بين 13 يناير الجاري و11 فبراير المقبل بكوت ديفوار.

وركز هذا الاجتماع، الذي عرف أيضا توزيع اللباس الموحد للفريق الإعلامي المغربي المعتمد لتغطية هذه التظاهرة القارية، على برنامج عمل ممثلي عدد من وسائل الإعلام المغربية المعتمدين.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين إدريس شحتان، أن الوفد المغربي، المكون من 140 صحافيا وصحافية، يعتبر أحد سفراء المملكة، ولهذا فهو مدعو إلى تمثيل المغرب في هذه التظاهرة أحسن تمثيل، وأن يكون في مستوى هذه التظاهرة الكبرى وكذا الثقة الممنوحة لهم.

وعبر رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عن أمله في أن يشكل هذا الوفد الإعلامي دعما للمنتخب الوطني وأن يسانده في جميع مراحل هذه المنافسة الإفريقية حتى يتحقق الأمل الذي ينشده الجميع في إحراز اللقب القاري، مضيفا أن كل الترتيبات اللوجيستية اتخذت من أجل تسهيل سفر وإقامة وتنقل الوفد بكوت ديفوار.

تجدر الإشارة إلى أنه تم يوم الأربعاء الماضي، التوقيع على اتفاقية شراكة تتعلق بمواكبة التظاهرات والأحداث الرياضية، بين كل من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، وذلك بهدف تنظيم عمل الصحفيين بشكل فعال مما يمكنهم من تغطية الأحداث الرياضية المقرر إجراؤها بالمغرب أو خارجه، على غرار كأس أمم إفريقيا والألعاب الأولمبية باريس 2024.

(و م ع)

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