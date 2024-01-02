إطلاق منصة للاستفادة من الدعم المباشر للسكن

تم اليوم الثلاثاء، إطلاق المنصة الخاصة بالتسجيل في برنامج الدعم المباشر للسكن، بعد دخوله حيز التنفيذ، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، التي تروم تحسين ظروف و إطار عيش المواطنات و المواطنين.

وأوضح بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تتوفر “الصباح” على نسخة منه، أن منصة “دعم سكن” www.daamsakane.ma ستمكن من تبادل البيانات بين مختلف الشركاء من أجل تنفيذ هذا البرنامج، وذلك في الآجال المحددة، داعية الراغبين في الاستفادة إلى التسجيل إلكترونيا ومتابعة ملفاتهم عبر الويب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

وأكد بلاغ وزارة المنصوري، أن تفعيل برنامج الدعم المباشر للسكن، يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية من أجل تحسين ظروف عيش المواطنين، مثمنا دور الموثق في تأمين المعاملة العقارية، ومنح الدعم المباشر للسكن للمقتنين، من خلال منصة آمنة تابعة لهيأة الموثقين في المغرب.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، وقعت اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين في المغرب، يوم الأربعاء (20 دجنبر 2023)، من شأنها وضع أسس التعاون بين الوزارة وهيأة الموثقين، عبر مواكبة المواطنين من قبل الموثقين طوال عملية منح الدعم المباشر للسكن في أفق 2028.

في السياق ذاته، تم تسقيف رسوم الموثق في مبلغ قدره 2.500 درهم مع احتساب الرسوم، بدل ما يناهز 6.000 درهم مع احتساب الرسوم، ويشمل هذا المبلغ أتعاب الموثق، وجميع التكاليف المتعلقة ابتداء من عقد الوعد بالبيع، إلى غاية الحصول على شهادة الملكية، خارج واجبات الدولة، وذلك لفائدة كل مقتن لسكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف درهم مع احتساب الرسوم.

وتم تحديد مبالغ المساعدة، حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه، في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.

ومن خلال تعزيز الطلب، سيمكن هذا البرنامج من إنعاش القطاع العقاري، وإحداث فرص الشغل، وتشجيع الاستثمار، لصالح المنعشين الصغار والمتوسطين و كذا كبار المستثمرين في هذا القطاع.

إقرأ أيضا: