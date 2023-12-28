كأس إفريقيا للأمم … الركراكي يعلن عن قائمة اللاعبين

كشف وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني صباح يومه الخميس 28 دجنبر 2023 عن القائمة النهائية للاعبين الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستحتضنها كوت ديفوار في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير و11 فبراير 2023.

وفيما يلي قائمة المنتخب الوطني التي تم توجيه الدعوة إليها :

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، مهدي بنعبيد.

الدفاع : أشرف حكيمي، نصير مزراوي، غانم سايس، يحيى عطية الله، محمد الشيبي، غانم سايس، نايف أكرد، شادي رياض، يونس عبد الحميد، عبد الكبير عبقار.

وسط الميدان : أمير ريتشاردسون، عز الدين أوناحي، سفيان أمرابط، بلال الخنوس، أسامة العزوزي، سليم أملاح.

الهجوم : أمين حارث، اسماعيل الصيباري، حكيم زياش ، أمين عدلي، عبد الصمد الزلزولي ، سفيان بوفال، يوسف النصيري، أيوب الكعبي، طارق تيسودالي

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