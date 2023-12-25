cnss و ofppt يوقعان اتفاقية تهم ضريبة التكوين المهني

وقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الجمعة الماضي، اتفاقية إطار جديدة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، غايتها تحديد إجراءات تدبير ضريبة التكوين المهني، التي يقوم الصندوق بجمعها لفائدة هذا الأخير.

وحسب بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه، تهدف الاتفاقية الموقعة من قبل كل من حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولبنى طريشا، المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، (تهدف) إلى إحداث نظام معلوماتي يمكن المكتب من تتبع وتحصيل واحتساب وتوقع هذه الضريبة، والرد على مدى أهلية المقاولات للاستفادة من نظام عقود التدريب الخاصة.

وبموجب هذه الاتفاقية الإطار، التي تتضمن مجموعة من الالتزامات، يضيف البلاغ، سيحدث الطرفان لجنتين، لجنة القيادة تحت الرئاسة المشتركة لكلا المديرين العامين أو من يمثلهما، والتي ستجتمع سنويا من أجل الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية الإطار، ولجنة تقنية للتتبع، ومهمتها تحديد، على وجه الخصوص، المواصفات التقنية المتعلقة بشروط التبادل، والجدول الزمني لإرسال البيانات، وكذلك أي تعديل محتمل ضروري لتنفيذ مضامين هذه الاتفاقية الإطار.

وأكد المصدر ذاته، التزام طرفي الاتفاقية الإطار، التي أصبحت سارية المفعول اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد باتفاق ضمني وتحل محل جميع المقتضيات السابقة المبرمة بينها، (تعهدا) بالعمل على تطبيقها في احترام تام لأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية لحماية سرية المعلومات المتبادلة فيما بينهما.

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