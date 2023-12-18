الملك يهنئ عاهل مملكة بوتان بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة جيغيمي خيسار نامجيل وانغتشوك، ملك بوتان، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وعبر جلالة الملك، في هذه البرقية، لصاحب الجلالة جيغيمي خيسار نامجيل وانغتشوك عن أصدق التهاني وأخلص المتمنيات، ولشعب بوتان الصديق بتحقيق ما يصبو إليه من مزيد التقدم والرخاء.

ومما جاء في البرقية “وبهذه المناسبة أعرب لكم عن ارتياحي لعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين بلدينا، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيز هذه العلاقات لما فيه خير شعبينا الصديقين”.

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