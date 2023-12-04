الطبقة المتوسطة في الإنعاش رشيد لزرق الحكومة لا تعير اهتماما بالطبقة المتوسطة (أرشيف) سياسات عمومية في قفص الاتهام ومطالب بإجراءات تحفيزية في قوانين المالية نور الدين سليك دعمت الحكومة الشركات الكبرى والمتوسطة لأجل الحيلولة دون إفلاسها وشجعتها على المحافظة على فرص العمل، وعدم تسريح اليد العاملة،أكمل القراءة »
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