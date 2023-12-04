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خاص

منذ 4 دقائق
رشيد لزرق
الطبقة‭ ‬المتوسطة‭ ‬في‭ ‬الإنعاش‭ ‬ رشيد لزرق الحكومة لا تعير اهتماما بالطبقة المتوسطة (أرشيف) سياسات‭ ‬عمومية‭ ‬في‭ ‬قفص‭ ‬الاتهام‭ ‬ومطالب‭ ‬بإجراءات‭ ‬تحفيزية‭ ‬في‭ ‬قوانين‭ ‬المالية نور‭ ‬الدين‭ ‬سليك دعمت‭ ‬الحكومة‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬والمتوسطة‭ ‬لأجل‭ ‬الحيلولة‭ ‬دون‭ ‬إفلاسها‭ ‬وشجعتها‭ ‬على‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬العمل،‭ ‬وعدم‭ ‬تسريح‭ ‬اليد‭ ‬العاملة،‭أكمل القراءة »

Assabah

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منذ 4 دقائق
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