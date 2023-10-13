الملك يهنئ رئيس غينيا الاستوائية بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس غينيا الاستوائية، تيودور أوبيانغ نكيما مباسوغو، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني .

وأعرب جلالة الملك ،في هذه البرقية ، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات لتيودور أوبيانغ نكيما مباسوغو بموفور الصحة والسعادة، ولشعب غينيا الاستوائية باطراد التقدم والنماء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “ويطيب لي بهذه المناسبة، أن أجدد لكم التأكيد على عزمي القوي على مواصلة العمل سويا معكم، من أجل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين بلدينا لتشمل مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا، ويسهم في تمتين جسور التآزر والتضامن البناء في قارتنا الإفريقية “.

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