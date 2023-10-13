الملك يهنئ عاهلي المملكة الاسبانية بمناسبة العيد الوطني لبلدهما

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليبي السادس، عاهل المملكة الاسبانية، وصاحبة الجلالة الملكة ليتيزيا، وذلك بمناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني، مشفوعة بأطيب المتمنيات، للملك فيليبي السادس والملكة ليتيزيا ولأسرتهما الجليلة، بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الإسباني بموصول الرقي والرخاء.

وقال جلالة الملك في هذه البرقية ” إنني لأقدر كل التقدير العلاقات المتميزة التي تجمع المملكتين المغربية والإسبانية، والتي لي كامل اليقين أنها ستواصل مسيرتها الحثيثة نحو الازدهار أكثر بفضل إرادتنا المشتركة، وحرص بلدينا الدائم على تبويئها المكانة الجديرة بها وبتطلعات شعبينا الصديقين إلى المزيد من التعاون البناء والتضامن الفاعل”، مجددا جلالته اعتزازه بروابط الأخوة والصداقة العريقة بين الأسرتين الملكيتين.

إقرأ أيضا: