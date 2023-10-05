الملك يهنئ رئيس العراق بمناسبة عيد استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس العراق، عبد اللطيف جمال رشيد، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني لعبد اللطيف جمال رشيد، وأصدق المتمنيات للشعب العراقي الشقيق باطراد التقدم والازدهار، في ظل الأمن والاستقرار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإنها لمناسبة أغتنمها لأعرب لكم عن مدى ارتياحي لما يربط بين المملكة المغربية وجمهورية العراق من أواصر الأخوة الصادقة والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرصي على العمل سويا من أجل مواصلة تعزيزها والارتقاء بتعاوننا الثنائي إلى مستوى تطلعات شعبينا الشقيقين”.

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