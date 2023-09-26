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أخبار الصباح

منذ دقيقة واحدة
< المحمدية تشهد المحمدية، منذ فترة، ارتفاعا ملموسا في أعداد الحمقى والمشردين، الذين يجوبون الشوارع، دون أدنى تدخل من السلطات، ما يعرض حياتهم وحياة المارة للخطر. ويشهد شارع الحسن الثاني، خصوصا في الجهة القريبة من محيط مدارس خاصة ومصحة، توافد العديد من المشردين، خاصة شابة تتجول عارية،أكمل القراءة »

Assabah

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منذ دقيقة واحدة


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