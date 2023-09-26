< المحمدية تشهد المحمدية، منذ فترة، ارتفاعا ملموسا في أعداد الحمقى والمشردين، الذين يجوبون الشوارع، دون أدنى تدخل من السلطات، ما يعرض حياتهم وحياة المارة للخطر. ويشهد شارع الحسن الثاني، خصوصا في الجهة القريبة من محيط مدارس خاصة ومصحة، توافد العديد من المشردين، خاصة شابة تتجول عارية،أكمل القراءة »
مقالات ذات صلة
أخبار الصباح
منذ يوم واحد
أخبار الصباح
منذ 4 أيام
أخبار الصباح
منذ 5 أيام
أخبارالصباح
منذ أسبوع واحد
أخبار الصباح
25 أغسطس 2023
أخبار الصباح
24 أغسطس 2023
أخبار الصباح
23 أغسطس 2023
أخبار الصباح
18 أغسطس 2023
أخبار الصباح
17 أغسطس 2023
أخبار الضباب
16 أغسطس 2023
أخبار الصباح
15 أغسطس 2023
أخبار الصباح
11 أغسطس 2023
شاهد أيضاًإغلاق
-
أخبار الصباح10 أغسطس 2023