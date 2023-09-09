الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تتبرع بنصف مليون درهم لمنكوبي الزلزال

تصدرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، اليوم (السبت)، قائمة المؤسسات والهيآت الخاصة المساهمة في حساب التبرع المفتوح، الذي أمر الملك بإحداثه لفائدة منكوبي الزلزال، بمبلغ نصف مليون درهم.

وتأتي هذه المبادرة التضامنية للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، استجابة للأوامر الملكية القاضية بإحداث حساب لدى الخزينة وبنك اﻟﻣﻐرب، غايته تلقي المساهمات التطوعية التضامنية الخاصة بدعم ضحايا ومتضرري الهزة الأرضية المدمرة، التي ضربت المملكة، ليلة أمس (الجمعة)، مخلفة 1305 شهيدا و1220 جريحا في حالة حرجة، وفق آخر الإحصائيات المتوفرة.

(ي.ع)

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