ارتفاع وفيات زلزال اقليم الحوز

أعلنت وزارة الداخلية في حصيلة مؤقتة للهزة الأرضية التي شهدتها بعض عمالات وأقاليم المملكة، مساء أمس الجمعة، أن عدد الوفيات بلغ إلى حدود الساعة السابعة مساء، 1305، وعدد الجرحى 1832، من بينهم 1220 في حالة حرجة.

وأوضح بلاغ للوزارة أنه تم تسجيل 694 حالة وفاة بإقليم الحوز، و347 حالة بإقليم تارودانت، و191 حالة بإقليم شيشاوة، و39 حالة بإقليم ورزازات، و14 حالة وفاة بعمالة مراكش.

وأضاف المصدر ذاته أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم أزيلال، أكادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى، اليوسفية وتنغير.

وأبرزت الوزارة أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تواصل السلطات العمومية تجندها من أجل تسريع عملية إنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

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