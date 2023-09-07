برقية تهنئة من الملك إلى الرئيس البرازيلي بمناسبة عيد استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى لويس ايناسيو لولا داسيلفا، رئيس الجمهورية الفدرالية للبرازيل، وذلك بمناسبة عيد استقلال بلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، للويس ايناسيو لولا داسيلفا، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للشعب البرازيلي بموصول الازدهار والنماء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أسجل اعتزازي بعلاقات الصداقة الممتازة التي تربط المملكة المغربية والجمهورية الفدرالية للبرازيل، والقائمة على روابط إنسانية تاريخية وعلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد”.

وأضاف جلالة الملك أنه “ومن منطلق الطموح الراسخ والمتجدد للارتقاء بهذه الأواصر إلى أرفع المستويات، أؤكد لفخامتكم حرصي الدائم على العمل معكم من أجل تحقيق مزيد من التقارب والتكامل بين بلدينا في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين”.

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