الملك يهنئ عاهل ماليزيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عاهل ماليزيا صاحب الجلالة السلطان تنكو عبد الله سلطان أحمد شاه، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات، لعاهل ماليزيا بدوام الصحة والهناء، وللشعب الماليزي باطراد الرفعة والرخاء .

كما أعرب جلالة الملك عن تقديره الكبير لما يجمع بين المملكة المغربية ودولة ماليزيا من علاقات أخوية راسخة وتعاون فعال، “وما يحذونا من إرادة مشتركة لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها نحو آفاق أرحب، لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين”.

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