برقية تهنئة من الملك إلى رئيس الجمهورية القيرغيزية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية القيرغيزية صادير جاباروف، وذلك بمناسبة تخليد ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة، عن أطيب التهاني وأخلص المتمنيات للرئيس صادير جاباروف بتمام الصحة والعافية، وللشعب القيرغيزي بتحقيق ما يصبو إليه من مزيد التقدم والازدهار.

ومما جاء في هذه البرقية ” وإنها لمناسبة سانحة، لأسجل مدى اعتزازي بروابط الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية القيرغيزية، مؤكدا لكم حرصي الدائم على مواصلة العمل مع فخامتكم من أجل تعزيز علاقاتنا الثنائية والارتقاء بتعاوننا الوثيق، إلى مستوى التطلعات المشتركة لشعبينا” .

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