الملك يهنئ رئيسة سلوفاكيا بمناسبة العيد الوطني لبلادها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى زوزانا كابوتوفا، رئيسة جمهورية سلوفاكيا، بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني لزوزانا كابوتوفا وأخلص المتمنيات لشعب سلوفاكيا الصديق باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في هذه البرقية “وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكن عن مدى تقديري لروابط الصداقة القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية سلوفاكيا، مؤكد ا لكن حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيز علاقاتنا الثنائية والارتقاء بتعاوننا المثمر في مختلف المجالات، لما فيه خير شعبينا الصديقين”.

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