برقية تهنئة من الملك إلى رئيس أوزبكستان بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس شوكت ميرضيائيف بموفور الصحة والسعادة، ولشعب أوزبكستان الشقيق باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في هذه البرقية، ” كما أغتنم هذه المناسبة، لأعرب لكم عن اعتزازي بروابط الأخوة الراسخة والتقدير المتبادل التي تجمع بين شعبينا، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل الدفع قدما بعلاقات التعاون البناء التي تربط بين بلدينا وتنويع مجالاتها، بما يحقق تطلعاتنا وطموحات شعبينا المشتركة”.

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