fbpx
اذاعة وتلفزيون

منذ دقيقة واحدة
البدوي وعيد الزواج تقاسمت الفنانة جميلة البدوي فرحتها بالاحتفال بعيد زواجها الأول بالفنان عبد الفتاح الجريني، من خلال نشر العديد من صور الزفاف على حسابها الرسمي على “إنستغرام”. وقالت البدوي في رسالة إلى زوجها “عيد زواج سعيد، اليوم لحظة مميزة وبداية سنة جديدة في مسارنا للاحتفال بالحبأكمل القراءة »

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة
زر الذهاب إلى الأعلى