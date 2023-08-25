البدوي وعيد الزواج تقاسمت الفنانة جميلة البدوي فرحتها بالاحتفال بعيد زواجها الأول بالفنان عبد الفتاح الجريني، من خلال نشر العديد من صور الزفاف على حسابها الرسمي على “إنستغرام”. وقالت البدوي في رسالة إلى زوجها “عيد زواج سعيد، اليوم لحظة مميزة وبداية سنة جديدة في مسارنا للاحتفال بالحبأكمل القراءة »
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