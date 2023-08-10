تفكيك شبكة للحريگ بأكادير

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم سيدة، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و58 سنة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وأفاد مصدر أمني أن هذه العملية الأمنية تم تنفيذها بكل من أكادير والمنطقة القروية “الصفاء” باشتوكة أيت باها، حيث تم ضبط المشتبه فيهم متلبسين بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية، لفائدة عشرة مرشحين للهجرة غير المشروعة من بينهم أربعة قاصرين.

وأكد المصدر ذاته إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة السرية للبحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذهالقضية، وكذا تحديد كافة امتداداتها وارتباطاتها المحتملة.

يسرى عويفي

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