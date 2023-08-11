انتكاسة جديدة بالمولودية نجحي استفسر النادي حول وضعيته ولائحة اللاعبين راسل المدرب عمر نجحي إدارة المولوية الوجدية، من أجل تسوية وضعيته القانونية تجاه الفريق. وجاء في الرسالة التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها، “بناء على العقد الذي يربطني بنادي مولودية وجدة، ونظرا لأن ادارة النادي لم توجهأكمل القراءة »
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