برقية تهنئة من الرئيس الإيطالي إلى الملك بمناسبة عيد العرش

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ببرقية تهنئة من رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب ماتاريلا في هذه البرقية، باسم الجمهورية الإيطالية، عن تهانيه الخالصة ومتمنياته الصادقة لجلالة الملك، وللشعب المغربي الصديق.

وأضاف أن “إيطاليا فخورة باستقبال واحدة من أهم الجاليات المغربية في الخارج وبعلاقات ممتازة مع المملكة قائمة على أساس صداقة عريقة”.

كما نوه ماتاريلا بهذه المناسبة، بالعلاقات الثنائية التي تعرف مرحلة انتعاش قوية، مؤكدا أن “روما عازمة على التنفيذ الكامل لخطة العمل التي تم إرساؤها مؤخرا لتنفيذ شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، من أجل مواجهة، وبشكل مشترك، التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية القادمة، التي تواجه أيضا منطقة حوض المتوسط”.

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